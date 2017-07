Die neue Synagoge in Wuppertal steht für Sühne und Neuanfang des Zusammenlebens von Christen und Juden in Deutschland.

Wuppertal. Es gibt Häuser, die sprechen Bände. Die Neue Synagoge in Wuppertal-Barmen ist so ein Bauwerk. Schon am Eingang erzählt es von der teils grausamen Geschichte, die Juden in Deutschland haben erleben müssen. Die Tür ist verschlossen, keine Klinke, von außen nur mit einem Schlüssel zu öffen. Die Gegensprechanlage und die kleine Kamera auf Kopfhöhe sagen unverblümt, dass hier nicht jeder jederzeit einfach Einlass findet. Kontrolle. Schon die Tür zur Synagoge sagt, dass die Geschichte immer noch nicht ganz beendet ist.

Vor drei Jahren flammte die furchtbare Vergangenheit im wahrsten Sinne des Wortes noch einmal auf. Drei Palästinenser verübten einen Brandanschlag auf das Haus im Herzen Barmens. Sie wurden gefasst und verurteilt. Die Bewährungsstrafen sind für Leonid Goldberg noch heute völlig unverständlich. Der Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde des Bergischen Landes hatte Haftstrafen erwartet. Aber das Gericht urteilte anders, sah in dem Anschlag Kritik an der Politik Israels und kein von Judenhass motiviertes Delikt. Für Goldberg und manch einen Beobachter ist das eine überraschende Interpretation. Die Mehrheit nahm das Urteil schweigend hin. Die irrige Annahme, dass Juden in Deutschland unbehelligt leben können, erleichtert das Gemüt.

Das interessante Haus an der Gemarker Straße haben die Wuppertaler Architekten Christoph Goedeking und Jürgen Schmidt Anfang der 2000-er Jahre in eine friedlichere Zeit gebaut. Antisemitismus ist zwar immer ein Thema gewesen. Doch die ausgehenden 90-er und das beginnende Millennium waren von einer angenehmeren Stimmung geprägt. In Wuppertal genießt die jüdische Gemeinde hohes ansehen, und es hat Tradition in der Stadt der vielen Kirchen, dass Toleranz waltet.

Dass die evangelische Gemeinde Gemarke für die Synagoge einen Teil ihres Grundstückes zur Verfügung stellte, ist dafür ein Ausdruck. Außerdem ist es eine späte Vollendung der Barmer theologischen Erklärung, mit der Protestanten sich 1934 an Ort und Stelle gegen Hitler und seine Nazis wandten. Es ist die Solidaritätsbekundung, die in der Erklärung fehlte.

Dass die Stadt Wuppertal ein Drittel der Kosten von neun Millionen D-Mark übernahm, ist ein weiteres Indiz für den Willen Wuppertals, den Juden in der Region eine Heimat zu sein. Die restlichen Kosten teilten sich das Land und die jüdische Gemeinde.

Die Architekten haben die Neue Synagoge auf dem recht engen Eckgrundstück zwischen Gemarker - und Parlamentstraße mit zwei kubischen Gebäudeflügeln geplant. Sie sind zum Teil mit Seeberger Sandstein verkleidet. Blickfang sind außerdem die beiden Säulen an der Treppe zum Eingang. Die Fassade an der Parlamentstraße wird von neun schmalen Fenstern unterbrochen. Sie symbolisieren die neun Kerzen des Chanukkafestes, des Festes der Tempelweihe.