Die Scheunenkirche in Krefeld: Schlichte Schönheit

Krefeld. Vom Wehrhahnweg kommend schließt an die schlichten Reihenhäuser der Bonifatiusstraße ein vergleichsweise massives, aber nicht hoch aufragendes Backsteingebäude an. Die Front wirkt wie der Flügel eines Vierkanthofs, hinter dessen kleinen Rundbogenfenstern sich Stall oder Kammer verbergen könnten. Ein Irrtum. Es sind die Fenster der Sakristei und die Backsteinmauer gehört zum Querhaus der Scheunenkirche, Gotteshaus der Gemeinde St. Bonifatius, die Teil der Gemeinschaft der Gemeinden (GdG) Maria Frieden ist. Es gibt einen dezenten Hinweis auf diese Funktion: Der Giebel des Querhauses wird nach Osten hochgezogen zum Glockenturm. Das Ensemble steht mitten in Stahldorf, eines als Arbeitersiedlung des ehemaligen Thyssen-Edelstahlwerks gegründeten Stadtteils von Krefeld.

Für den Architekten Emil Steffann war eine von ihm gebaute und als Scheune getarnte Notkirche im lothringischen Boust Vorbild für die 1958/59 gebaute St. Bonifatiuskirche, den Nachfolgebau der Rektoratskirche, der der wachsenden Gemeinde nicht mehr genügte.

Die Scheunenkirche beeindruckt durch ihre Schlichtheit. Der atriumgleich angelegte Innenhof wird im Westen durch die offene Halle, im Norden durch das Hauptschiff, im Osten durch das Seitenschiff mit Sakristei und im Süden durch das Pfarrhaus gebildet. Im Zuge der jüngsten Sanierung wurde das ursprüngliche Platzkonzept aufgegriffen: keine Beete, kein Grün, sondern schlichte graue Platten und Schotter.

Es ist ein Platz für Begegnungen, Gespräche und Feiern, in dessen Zentrum ein aus Basaltlava geformter Brunnen mit sechs steinernen Krügen steht – Sinnbild der Hochzeit zu Kana, 1961 geschaffen von Theo Heiermann. Die Säule trägt eine kleine, bronzene Gottesmutter.

Am Ende der zum Platz hin offenen Halle betritt man durch ein Rundportal die Kirche und steht unter einer weit heruntergezogenen, holzgetäfelten Decke an der Westwand. Rechterhand öffnet sich das Langhaus der Kirche mit ansteigendem und zum Altarraum wieder abfallendem Dach.

Die Scheunenkirche wurde 1959 durch den Aachener Bischof Johannes Pohlschneider geweiht, nach dem Altarumbau erneut durch Bischof Klaus Hemmerle. Sie ist nur zu Gottesdienstzeiten und nach Absprache zugänglich. Samstags um 18.30 Uhr und sonntags um 10 Uhr werden im Wechsel Heilige Messe und Wortgottesdienst gefeiert. Neben Messen und kirchlichen Festen der Gemeinde St. Bonifatius nutzen Schulen und Kitas die Scheunenkirche für Gottesdienste. Es gibt Orgel- und Chorkonzerte und Gebete. Einmal im Jahr begeht die vietnamesische Gemeinde in der Scheunenkirche ihr Patronatsfest.

Decke und schlichte Eichenholzbänke, von Hugo Kükelhaus (1900-1984) entworfen, bringen Geborgenheit und Wärme in den kargen Kirchenraum mit seinen weiß geschlämmten Wänden und dem Boden aus Naturstein. „Sehr pflegeleicht“, sagt Pfarreiratsmitglied Renate Kloss, die Besuchern alle Türen öffnen kann. Es gibt kaum Schmuck. Zwölf schlichte Apostelleuchter sind in knapp zwei Metern Höhe an den Wänden angebracht, sieben Deckenleuchten erhellen das Hauptschiff. Über Weihwasserbecken und Opferstock wacht der Heilige Antonius und auch an der gegenüberliegenden nördlichen Wand des Langhauses hängen zwei Wandteppiche: Bischof Bonifatius und die Heilige Lioba als Gobelin.