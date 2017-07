Auferstehungskirche in Essen: Und es ward Licht im Südostviertel

Die Auferstehungskirche gilt als einer der vier Leitbauten modernen Kirchenbaus in Europa. Ihr Modell ist im Deutschen Historischen Museum in Berlin ausgestellt. Das Original steht in Essen, wurde nach den Plänen von Otto Bartning gebaut und trägt im Volksmund den treffenden Namen „Torte“. Ein optischer und akustischer Genuss.

Essen. Wir befinden uns im Südostviertel der Ruhrmetropole Essen, in Schlagweite das Sozialamt und die Realschule West. Eine Gegend, wie es sie zwischen Duisburg und Dortmund zu Dutzenden gibt, Ruhrpott halt, spröder Charme. Vorbei an einem Hochbunker noch ein Rundbau. Eine Hochzeitstorte. Die Auferstehungskirche in Essen gilt als einer der vier Leitbauten modernen Kirchenbaus in Europa. Ihr Modell ist im Deutschen Historischen Museum in Berlin ausgestellt, als herausragender protestantischer Kirchbau.

Und wer seinen Fuß in die Torte – so hieß sie im Nachkriegsdeutschland lange Zeit im Volksmund – setzt, der versteht auch sehr schnell, warum. Wer um den Mut und Innovationsgeist Otto Bartnings weiß, wundert sich freilich nicht.

Der Architekt hatte seinerzeit den Zuschlag bekommen. Damals, 1929/1930, mitten in der Weltwirtschaftskrise, hatte die Essener Gemeinde ihren Mitgliedern schon genug darüber zu erklären, warum ausgerechnet jetzt ein Kirchenbau notwendig ist. Und dann auch Bartning, der hier seine Vision der expressionistischen Sternkirche umsetzen wollte. Was haben sie geschimpft damals in Essen. Von einem Zirkuszelt war die Rede, sogar von einem Seelen-Gasometer. Und dann gibt es da noch die Geschichte von dem Brief eines Gemeindemitgliedes an den Pfarrer. In dem gratuliert er zum neuen Zirkus und freut sich bereits, den Pfarrer am folgenden Sonntag im Clownskostüm sehen zu können.

Die Auferstehungskirche und die evangelischen Gläubigen im Essener Südostviertel, es ist eine Liebe auf den zweiten Blick.

Das empfindet der neutrale Besucher ganz anders. Nur wenige Schritte und er ist mittendrin in einer Atmosphäre, die entscheidend von der Rundbauweise geprägt wird. Kein langes Kirchenschiff, ein Ort der Kommunikation, auf die Mitte ausgerichtet. Schlicht, errichtet in Skelettbauweise aus Kruppstahl, betonummantelt, Durchmesser und Höhe von etwa 30 Metern. Die Sitzbänke sind im Halbrund angeordnet, die Empore bietet eine zweite Ebene, insgesamt finden 700 Menschen Platz in der Auferstehungskirche. Der Mittelgang führt geradewegs auf das Taufbecken und den Altar zu. Auf den ersten Blick dominiert dunkelgrauer Putz, auf den zweiten und dritten der Zauber der Lichtspiele, die die aufwändig gestalteten Prikker-Gläser von ihren drei Ebenen auf eben jenes Grau werfen. Und auf die Bänke und den Boden. Immer wieder neu, tageszeitabhängig, wunderbar.

Öffnungszeiten

Anreise Besucher können Termine vereinbaren. Küsterin Brigitte Schluck ist erreichbar unter 01577 2968966. Autobahn 40, Ausfahrt Essen-Huttrop oder A52, Essen-Bergerhausen.

Auferstehung, das ist das Programm der drei Glas-Zonen im Hauptraum. Heißt, nach oben wird die Fensterkunst, natürlich ebenfalls im Rund angeordnet, heller. Insgesamt gibt es 333 Quadratmeter Fensterfläche. Im unteren Segment dominieren dunklere Töne, in der Mitte grüne kleine Riegel und gelbe Quadrate, die in der obersten Reihe das Kommando übernehmen. Bartning wollte so den Ausdruck des Ewigen in seiner Vision symbolisieren. Im Buch der Offenbarung wird das himmlische Jerusalem als „golden wie Glas“ beschrieben. Genau diese Faszination greift nach dem Besucher, der Blick geht unwillkürlich nach oben, der Körper wird gestrafft.