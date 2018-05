Gewitter und Regenfälle haben am Dienstagabend vor allem im Raum Düsseldorf für Beeinträchtigungen gesorgt. Aber auch in Krefeld und Wuppertal musste die Feuerwehr ausrücken.

Düsseldorf/Krefeld/Wuppertal. Starke Unwetter haben am Dienstagabend vor allem im Raum Düsseldorf für Beeinträchtigungen gesorgt. Zahlreiche Ampeln in der Innenstadt sind ausgefallen, der Kö-Tunnel war zwischenzeitlich voll Wasser gelaufen und musste abgepumpt werden und die Danziger Straße war noch gegen 18.30 Uhr in Höhe des Fashionhauses komplett dicht.

"Autofahrer sollten den Bereich meiden", sagte ein Polizeisprecher gegenüber unserer Redaktion am frühen Abend. Außerdem gab es einen Stromausfall im Bereich der Kö.

Krefeld

Krefeld kam im Vergleich glimpflich davon: "Wir hatten Glück", sagte ein Feuerwehrsprecher am Dienstagabend. In zwei Keller sei Wasser eingedrungen. Aber nicht so viel, dass die Feuerwehr hätte abpumpen müssen. Außerdem sei an der Nernstraße ein beschädigter Ast abgesägt worden.

Wuppertal

In Wuppertal ist es laut Feuerwehr zu einem Wasserrohrbruch in Cronenberg gekommen. Die Stadtwerke mussten den betreffenden Bereich vom Netz abtrennen. pasch