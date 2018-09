Pünktlich um zehn Uhr haben die Sirenen bei der "Warntag-Premiere" in NRW geheult - aber nicht überall waren sie gut zu hören. Oder auch überhaupt nicht.

Düsseldorf. Am Donnerstagmorgen haben in vielen Kommunen in NRW die Sirenen geheult. Gleichzeitig wurde über die Warn-App Nina darüber informiert, dass es einen Probealarm der Sirenen gibt.

Der Grund: Häufig wüssten Bürger nicht mehr, was Warnsignale bedeuten oder wie man sich im Ernstfall richtig verhält, erklärte die Feuerwehr in Soest. Durch den Warntag soll dies wieder ins Bewusstsein gerückt werden. Der landesweite Warntag solle künftig zwei Mal im Jahr stattfinden: an jedem ersten Donnerstag im März und im September.

An der Kö in Düsseldorf lief alles Plan

Die Sirenen sind kaum zu hören, da ist die Straße beim Regen ja lauter. Bei geschlossenem Fenster hört man Null. Wir sind so am Arsch hier haha #Warntag #Erkrath — Snackosaurus Mel 🦕 (Sommerzeit Edition) (@MelTheGrumpy) 6. September 2018

An der Kö in Düsseldorf lief alles nach Plan. Der erste langgezogene Warnton, der die Bedeutung "Entwarnung" hat, heulte jeden wach, der sich in der Nähe befand. Wenige Minuten später ertönte dann der eigentliche Warnton und eine erneute Entwarnung. Was die einzelnen Signaltöne der Sirenen bedeuten, lesen Sie hier.

So laut und deutlich waren die Sirenen nicht überall zu hören. Zumindest, wenn es nach den Eindrücken einiger Twitter-Nutzer geht. Eine Erkratherin wies etwa darauf hin, dass selbst die Geräusche der Straße und des Regens lauter seien als das Warnsignal.

Sirenen-Kanon lässt Töne verschwimmen

Ich habe 4-5 Sirenen aus den Nachbarkäffern gehört. Dadurch konnte ich aber nicht erkennen, wie sich die einzelnen Töne anhören. 😅

Ein totaler Sirenenkanon. #Warntag #WarntagNRW — Schneewittchen (@RylaH90) 6. September 2018

Einer anderen Nutzerin waren die Sirenen offensichtlich zu laut. Sie habe die Sirenen mehrerer Orte gleichzeitig gehört und habe daher nicht die unterschiedlichen Töne heraushören können. Das sei wie ein "Sirenenkanon".

Einem Nutzer aus Bottrop kam es so vor, als seien die Sirenen leiser als früher gewesen. Bei geschlossenem Fenster sei der Alarm kaum wahrnehmbar gewesen.

Ich habe die Sirenen gehört. Allerdings hatte ich auch das Fenster auf.

Habe geschlossen und es war kaum wahrzunehmen.

Kam mir viel leiser vor als früherer Probealarm mit den alten Sirenen.

Die Sirenen früher waren viel lauter. #Warntag #WarntagNRW #WarntagBOT — TimoBeil (@TimoBeil_) 6. September 2018

Anders war das offensichtlich in Wuppertal. Ein Nutzer belegte mit einem Video, wie laut die Sirenen in Unterbarmen zu hören waren.

Feuerwehr in Düsseldorf möchte wissen, wo Töne nicht zu hören waren

Die Feuerwehren nutzen den Warntag auch als Chance, um möglicherweise Lücken bei der Alarmierung ausfindig zu machen. Die Feuerwehr in Düsseldorf bat darum, sich bei Twitter zu melden, falls Töne nicht zu hören waren.

Das war: Eindeutig! Und z.B. am Unterbarmer Bhf. definitiv nicht zu überhören 😉



Danke an das @IM_NRW für die Initiierung des landesweiten Warntages! Auch die App „NINA“ funktioniert bei mir tadellos. #NRW #Warntag #Sirenen pic.twitter.com/ZIOSJc3LSM — Dominik Korthaus 🏳️‍🌈👬 (@DominikKorthaus) 6. September 2018

Einige Nutzer wiesen darauf hin, dass sie überhaupt keine Sirenen gehört hatten. Das kann auch daran liegen, dass nicht alle Städte an der Aktion teilgenommen haben. Stumm blieben die Sirenen etwa in Münster. Dort gibt es erst zwei Sirenen, deshalb nahm die Stadt noch nicht teil.

Der NRW-Warntag hat auch erste Probleme mit der Warn-App «Nina» gezeigt. Um 10 Uhr am Donnerstag sollte die App einen landesweiten Probealarm versenden. Dieser kam aber nicht überall an, wie ein Sprecher des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) am Donnerstag bestätigte.

Es habe sich um einen «Lasttest» für die App gehandelt. Die Ergebnisse dieses Tests würden derzeit vom BBK ausgewertet. Die Warn-App haben bundesweit rund 3,5 Millionen Menschen heruntergeladen. Künftig ist laut Ministerium zweimal pro Jahr ein Warntag geplant. pasch/dpa