«Silberne Stimmgabel» für Orchester-Gründer Emil Platen

Bonn (dpa/lnw) - Der Orchester-Gründer und Hochschullehrer Emil Platen wird für seine Verdienste um das Musikleben in NRW mit der «Silbernen Stimmgabel» geehrt. Der 92-Jährige werde die Auszeichnung am Samstag in Bonn erhalten, teilte der Landesmusikrat Nordrhein-Westfalen am Montag mit. Gewürdigt werde Platens «vorbildliche Verbindung von wissenschaftlicher Arbeit und Musikpraxis», hieß es in der Begründung.

Platen hatte unter anderem 1953 das Studentenorchester Collegium Musicum an der Uni Bonn gegründet und zu einem international anerkannten Ensemble aufgebaut. Später gründete er auch das Jugend-Sinfonieorchester Nordrhein-Westfalen.

Der Landesmusikrat verleiht seit 2004 im Rahmen seiner Mitgliederversammlungen die «Silberne Stimmgabel». Im vergangenen Jahr war Markus Stockhausen, Sohn des Komponisten Karlheinz Stockhausen (1928-2007), ausgezeichnet worden.