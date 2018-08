Sieben Verletzte bei Autounfall in Bielefeld

Bielefeld (dpa/lnw) - Bei einem Autounfall in Bielefeld sind am Samstagabend sieben Menschen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, krachten auf einer Kreuzung das Auto einer 18-Jährigen und der Wagen eines 73-Jährigen ineinander. Alle sieben Insassen erlitten so schwere Verletzungen, dass sie in einer Klinik behandelt wurden.