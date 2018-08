Senior kracht in parkendes Auto: fünf Wagen beschädigt

Erkrath (dpa/lnw) - Ein 75-Jähriger ist mit seinem Auto in Erkrath im Kreis Mettmann nahezu ungebremst in ein parkendes Auto gerast. Mehrere Fahrzeuge wurden schwer beschädigt. Der Senior stand bei dem Unfall am Mittwoch anscheinend unter Medikamenteneinfluss, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der parkende Wagen sei durch die Wucht des Aufpralls in zwei weitere Autos gekracht. Der PKW des 75-Jährigen stieß mit einem weiteren Fahrzeug zusammen und kam schwer beschädigt zum Stehen. Es entstand ein Sachschaden von rund 42 000 Euro. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Auch sein Führerschein wurde ihm abgenommen.