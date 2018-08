Sechs Menschen bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Münster (dpa/lnw) - Bei einem Unfall mit zwei beteiligten Autos sind in Münster sechs Menschen schwer verletzt worden. Laut Polizei war ein Fahrer mit seinem Wagen aus noch ungeklärter Ursache auf der Bundesstraße 51 in den Gegenverkehr geraten und dort mit einem voll besetzten Auto zusammengestoßen. Vier der fünf Insassen haben laut Polizei den gleichen Nachnamen. Alle wurden, wie der Unfallfahrer auch, schwer verletzt. Weitere Angaben zu dem Unfall in der Nacht zum Donnerstag machte die Polizei am Morgen zunächst nicht. Die Straße war an der Unfallstelle für zwei Stunden gesperrt.