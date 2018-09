Sechs Menschen bei Brand in Firma in Velbert leicht verletzt

Velbert (dpa/lnw) - Bei einem Brand in einer Gießerei in Velbert (Kreis Mettmann) sind am Samstag sechs Menschen leicht verletzt worden. Grund dafür war eine in Brand geratene Druckgussmaschine. Die sechs in der Firma befindlichen Mitarbeiter erlitten durch die Rauchentwicklung leichte Rauchgasvergiftungen, wie die Polizei mitteilte. Die Ursache für den Brand an der Maschine war zunächst unklar.