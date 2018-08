Schwimmer geht in Dortmund-Ems-Kanal unter

Dortmund (dpa/lnw) - Ein Mann ist am Sonntag beim Schwimmen im Dortmund-Ems-Kanal untergegangen und wenig später gerettet worden. Nach Angaben der Feuerwehr Dortmund schwebte er zunächst in Lebensgefahr. Der Schwimmer sei von Tauchern nach kurzer Suche in etwa viereinhalb Metern Tiefe gefunden und ans Ufer gebracht worden. Er sei danach wiederbelebt worden. Ein weiterer Beteiligter hatte laut Feuerwehr zuvor vergeblich versucht, den Mann zu retten: «Dieser konnte sich schließlich selbst nur mit letzter Kraft aus dem Kanal retten.» Zum Alter der Schwimmer machte die Feuerwehr keine Angaben.