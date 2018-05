Hagen. Ein 13-jähriger Junge ist am Mittwochabend in einer Einkaufsgalerie in Hagen sieben Meter in die Tiefe gesprungen. Der Junge wurde dabei schwer verletzt, Lebensgefahr könne nicht ausgeschlossen werden.

Der 13-Jährige sei gegen 19.10 Uhr angeblich bei einem Diebstahl in dem Elektromarkt Saturn erwischt worden, teilte die Polizei mit. Auf der Flucht vor dem Ladendetektiv sei er in das Obergeschoss der Hagener Rathausgalerie gerannt. Dort sprang er im Einkaufszentrum über das Geländer in die Tiefe.

Ein Rettungshubschrauber brachte den schwer verletzten Teenager in ein Krankenhaus. Da zahlreiche Schaulustige den Rettungseinsatz verfolgten, hängten die Einsatzkräfte mit Planen und Tücher den Unfallort ab, um die persönliche Ehre des Unfallopfers zu schützen, berichtet der Hagener Polizeisprecher unserer Zeitung. Behinderungen durch die Zuschauer habe es aber keine gegeben.

Die Ermittlungen zu den Vorwürfen des Ladendetektivs und zum Unfallhergang dauern an. Die Polizei hofft, genaue Erkenntnisse durch Überwachungsvideos zu erhalten und so sich ein konkretes Bild zum Unfallhergang machen zu können, sagte der Sprecher. Mit ersten Ergebnissen rechne die Polizei am Mittwochmittag. dw