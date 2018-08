Solingen. Gegen 12 Uhr haben Anwohner eines Mehrfamilienhauses an der Zietenstraße mehrere aufeinanderfolgende Schussgeräusche gehört und daraufhin die Polizei alarmiert. Das SEK hat die Wohnung gestürmt und einen 19-jährigen Solinger festgenommen. Weitere Einzelheiten sind noch nicht bekannt. Verletzt wurde offenbar niemand.

Die Polizei hatte sofort Großalarm augelöst. Offensichtlich kam es in dem Haus oder im Umfeld des Hauses zu mehreren Schüssen, an dem mindestens zwei Personen beteiligt waren. Die Polizei forderte ein Spezialeinsatzkommando (SEK) aus Düsseldorf an. Die Kräfte waren mit einem Großaufgebot vor Ort. Der Lidl-Parkplatz diente als Einsatzzentrale. Dort standen zwischenzeitig mindestens 30 Polizei- und Rettungsfahrzeuge. Nach Angaben der Polizei wurde niemand verletzt. Der Einsatz wurde gegen 15.35 Uhr beendet. Die Zietenstraße und die Niedersachsenstraße waren für den Verkehr komplett gesperrt. Die Ermittlungen dauern an. hpm/red