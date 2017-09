Beim Industriebetrieb Altfeld hat es gebrannt. Die Feuerwehr war bis in die frühen Morgenstunden mit den Löscharbeiten beschäftigt.

Ennepetal. Auf dem Gelände eines Recyclingunternehmens in Ennepetal (Ennepe-Ruhr-Kreis) sind Schrott und Überseecontainer abgebrannt. Wie die Feuerwehr mitteilte, brannten auf dem Geländes der Firma Altfeld am Montagabend 18 übereinander gestapelte Container, eine 700 Tonnen schwere Metallschere und ein 200 Quadratmeter großer Schrotthaufen. Eine dicke Rauchsäule stieg in den Abendhimmel auf, rund um die Einsatzstelle regnete die Asche.

Da in einem Container in der Nähe etwa 20 Druckgasflaschen lagerten, wurden nahegelegene Gebäude vorübergehend geräumt.

Verletzte gab es keine, zur Sicherheit standen jedoch zwei Rettungswagen und ein Notarzteinsatzfahrzeug bereit. Während in der Firma Altfeld zum Zeitpunkt des Brandes nicht gearbeitet wurde, evakuierte die Feuerwehr drei Mitarbeiter der benachbarten Firma ESM und die rückwärtig gelegenen Wohngebäude an der Kehr.

Auch zwei 500-Liter-Dieseltanks brannten. Die Feuerwehr stellte Diesel im Löschwasser fest, Spezialkräfte errichteten daraufhin eine Ölsperre auf der nahegelegenen Ennepe. Die Feuerwehr war um 20.58 Uhr alarmiert worden und bis 4.35 Uhr im Einsatz. Brandursache und Schadenshöhe sind noch nicht bekannt. Wie die Polizei mitteilt, ermittelt am Dienstagmorgen ein Brandsachverständiger vor Ort.

Die Firma Altfeld an der Kölner Straße ist auf Recycling und Entsorgung spezialisiert Kerngeschäft ist der Handel mit verschieden aufbereiteten Schrottsorten. Zudem werden zahlreiche Arten von Abfällen aufbereitet und sortiert. Altfeld hat einen zweiten Standort in Gevelsberg an der Mühlenstraße. dpa