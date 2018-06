Köln. Nach einem Unfall mit einer Straßenbahn erlag eine 93-jährige Frau am Samstag, 23. Juni, ihren Verletzungen. Vor einer Woche, am 19.Juni, hatte sich der Vorfall ereignet – zuerst schwebte die Seniorin noch in Lebensgefahr.

Sie hatte Polizeiangaben zufolge schwere Kopfverletzungen und ein Trauma erlitten. Der 55-jährige Straßenbahnfahrer erlitt einen Schock. Der genaue Unfallhergang müsse noch ermittelt werden. Die Senorin sei gegen 19 Uhr über die Wilhelm-Sollmann-Straße gegangen, als eine Straßenbahn der Linie 15 in diese Straße einbog, stürzte die Frau plötzlich aus ungeklärter Ursache zu Boden.

Die Polizei Köln sucht Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können. Hinweise an die Rufnummer 0221/229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de. red/dpa