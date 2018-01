Mit Sturm und Schnee, Hagel und starkem Regen hat sich das Sturmtief „Friederike“ angekündigt. Am Vormittag soll es über NRW hinwegfegen. Vor allem Zoo, Märkte und Schulen haben sich vorbereitet.

Düsseldorf. Mit ersten schweren Böen und starken Regengüssen hat sich das Sturmtief „Friederike“ am Donnerstagmorgen angekündigt. Im Laufe des Tages könnte es nach Einschätzung des Wetterdienstes in weiten Teilen Nordrhein-Westfalens sehr ungemütlich werden: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) gab für die Zeit bis zum Abend eine Unwetterwarnung für alle fünf NRW-Regierungsbezirke heraus.

Erwartet werden Sturmböen bis zu orkanartigen Böen von 90 bis 130 Kilometern pro Stunde. In der Region Aachen wurden am Morgen bereits Böen von 80 bis 90 Kilometer pro Stunde erreicht, deutlich stärker könnte es später am Niederrhein, im Münsterland, im östlichen Ruhrgebiet, Ostwestfalen-Lippe und im Rothaargebirge werden. Die Polizei erklärte in der Nacht, sie sei auf den Sturm vorbereitet. Im Osten Nordrhein-Westfalens sollte es zudem noch in den Morgenstunden schneien.

Schulen können selbst wählen, ob sie aus Sicherheitsgründen geschlossen bleiben. Bleibt eine Schule geöffnet, können die Eltern entscheiden, ob sie ihre Kinder lieber zu Hause lassen wollen. Sie müssten dann aber die Schule informieren, teilte das Ministerium mit.

Die Stadt Neuss entschloss sich in Absprache mit der Feuerwehr und dem Deutschen Wetterdienst (DW), den Unterricht an den über 100 Neusser Schulen ausfallen zu lassen. Das gab Stadtsprecher Peter Fischer am späten Mittwochabend bekannt. Schuldezernentin Christiane Zang informierte am selben Abend noch die Schulleiter in einem Rundruf.

Auch im Kreis Viersen blieben einige Schulen geschlossen. Die Zahl der Schüler, die am Donnerstag zur Schule gekommen sind, sei ohnehin gering gewesen, sagte ein Stadtsprecher.

Schulschließungen wegen Sturmfolgen hatte es etwa Anfang Juni 2014 in weiten Teilen des Ruhrgebietes gegeben. Dort blieben damals etwa in Essen, Mülheim, Herne, Bochum, Gelsenkirchen und Castrop-Rauxel sowie in Neuss die Schulen zu, weil die Verantwortlichen nach einem heftigen Pfingststurm und möglicherweise umstürzenden Bäumen oder herabfallenden Ästen um die Sicherheit der Kinder auf dem Schulweg fürchteten.

Der Deutsche Wetterdienst hat für die Städte Krefeld, Wuppertal, Düsseldorf und für das ganze Umland Sturmwarnungen herausgegeben.