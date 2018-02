Die Woche startet in NRW mit eisigen Temperaturen. Vielerorts schneite es. Am Montagmorgen bilden sich auf den Autobahnen etliche Staus. Die größten Störungen im Überblick.

Düsseldorf. Schnee und Glatteis stellen die Autofahrer in NRW am Montagmorgen vor Herausforderungen. Zwar seien die Straßen, auf Nachfrage beim Landesamt der Polizei, weitestgehend frei, dennoch könne es überall glatt sein. Deshalb sollen Autofahrer ihre Fahrweise anpassen, sagte ein Sprecher. Nach Meldung des Deutschen Wetterdienstes in Essen war die Nacht von Sonntag auf Montag die bislang kälteste des Winters. Laut den Meteorologen muss den Tag über mit örtlichem Schneefall und entsprechender Glätte gerechnet werden. Bis zum Vormittag prognostizieren die Wetterexperten leichten bis mäßigen Frost zwischen -4 und -9 Grad, im Bergland sogar bis -12 Grad. Um 8.53 Uhr meldete der WDR noch etliche Staus im Bundesland. Die wichtigsten Staus der Region im Überblick.



A46 Hemer Richtung Hagen zwischen Iserlohn-Seilersee und Hagen-Hohenlimburg Unfall 7 km Stau

A46 Wuppertal Richtung Düsseldorf zwischen Wuppertal-Oberbarmen und Sonnborner Kreuz mehr als 10 km Stau

A46 Heinsberg Richtung Düsseldorf zwischen Kreuz Holz und Kreuz Neuss-West 8 km stockender Verkehr

A46 Düsseldorf Richtung Wuppertal zwischen Hilden und Wuppertal-Katernberg mehr als 10 km stockender Verkehr

A57 Nimwegen Richtung Köln zwischen Kreuz Moers und Kreuz Meerbusch 10 km stockender Verkehr

A57 Krefeld Richtung Köln zwischen Neuss-Norf und Dormagen 5 km stockender Verkehr

A57 Köln Richtung Krefeld zwischen Köln-Longerich und Dreieck Neuss-Süd 15 km Stau

Stau NRW - So sieht es aktuell in WZ-Land aus





A52 Essen Richtung Düsseldorf zwischen Essen-Süd und Breitscheid 8 km Stau A52 Essen Richtung Düsseldorf zwischen Düsseldorf-Rath und Mörsenbroicher Ei 1 km Stau

A52 Roermond Richtung Düsseldorf zwischen Mönchengladbach-Hardt und Kreuz Neersen 8 km stockender Verkehr

A52 Düsseldorf Richtung Essen zwischen Tiefenbroich und Essen-Kettwig 8 km stockender Verkehr

A3 Arnheim Richtung Köln zwischen Kreuz Oberhausen und Oberhausen-Lirich 5 km stockender Verkehr

A3 Oberhausen Richtung Köln zwischen Mettmann und Kreuz Hilden 8 km stockender Verkehr

A3 Köln Richtung Oberhausen zwischen Dreieck Langenfeld und Mettmann 10 km stockender Verkehr