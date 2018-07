Aachen (dpa/lnw) - Nach monatelangen Ermittlungen ist Polizei und Staatsanwaltschaft ein Schlag gegen eine Drogenhändler-Bande in Aachen gelungen. Beamte durchsuchten neun Gebäude, darunter ein Wettbüro sowie als Drogenlager genutzte Wohnungen in Aachen und Umgebung, wie die Staatsanwaltschaft Aachen am Freitag mitteilte. Im Keller einer Wohnung fanden sie 500 Gramm Marihuana. Einer der Tatverdächtigen hatte laut Staatsanwaltschaft eine «höhere vierstellige Bargeldsumme» bei sich.

Die Betreiber eines Wettbüros hatten bereits seit November 2017 im Verdacht des bandenmäßigen Drogenhandels gestanden. Der Zugriff erfolgte laut Staatsanwaltschaft anlässlich einer Drogenübergabe. Der mutmaßliche 19 Jahre alte Chef der Bande flüchtete zunächst, konnte aber wenig später festgenommen werden. Insgesamt wurden sieben Tatverdächtige vorläufig festgenommen, von denen einer kurz darauf wieder freigelassen wurde.