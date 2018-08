Schalkes Konopljanka erleidet Muskelfaserverletzung

Mittersill (dpa) - Der FC Schalke 04 muss einige Tage auf Jewgeni Konopljanka verzichten. Der ukrainische Nationalspieler zog sich am Freitag im Training in Mittersill eine Muskelfaserverletzung im Oberschenkel zu, die den 28-Jährigen nach erster Diagnose zu einer rund zehntägigen Pause zwingt. Der Offensivspieler wird aber bis zum Ende des Trainingslagers in Österreich am Montag bei der Mannschaft des Fußball-Bundeslisten bleiben. Suat Serdar (Bänderdehnung) und Amine Harit (kleiner Muskelfaseriss) konnten trotz ihrer Blessuren bereits wieder Laufeinheiten absolvieren.