Schalker Donis Avdijaj wechselt zu Willem II Tilburg

Gelsenkirchen (dpa/lnw) - Der zuletzt mehrmals verliehene Donis Avdijaj verlässt den Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 endgültig. Wie der Revierclub am Donnerstag mitteilte, hat der Offensivspieler bei Willem II Tilburg einen Einjahresvertrag mit Option auf Verlängerung unterschrieben. Der 21-Jährige hatte bereits in der Rückrunde der abgelaufenen Saison in der niederländischen Ehrendivision gespielt. Sein Vertrag in Gelsenkirchen wäre noch bis zum Ende der neuen Saison gelaufen. Über die Ablösesumme wurde nichts bekannt.

Avdijaj war 2011 vom VfL Osnabrück ins Revier gewechselt und kam in neun Bundesligaspielen und drei Europa-League-Partien zum Einsatz. Von Januar 2015 bis Juni 2016 spielte er auf Leihbasis für Sturm Graz in der österreichischen Bundesliga.