Schalke in Wolfsburg ohne Konopljanka und Mascarell

Gelsenkirchen (dpa/lnw) - Fußball-Bundesligist FC Schalke 04 plant für den Start in die neue Bundesligasaison ohne Jewgeni Konopljanka und Omar Mascarell. Obwohl beide Mittelfeldspieler ihre Muskelprobleme überwunden haben, verzichtet Trainer Domenico Tedesco in der Partie am Samstag (15.30 Uhr) beim VfL Wolfsburg auf ihren Einsatz. «Wir wollen nichts riskieren», sagte er am Donnerstag. In der kommenden Woche sollen Konopljanka und Mascarell wieder komplett in das Teamtraining einsteigen.

Dagegen wird Benjamin Stambouli dem Revierclub noch länger fehlen. Eine zweite medizinische Untersuchung soll mehr Gewissheit bringen, wie schwerwiegend die Syndesmoseverletzung des 27 Jahre alten Franzosen ist und wie lange er pausieren muss. «Wir glauben nicht, dass es unter fünf, sechs Wochen ablaufen wird», sagte Tedesco.