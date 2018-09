Sanierung der Bonner Beethovenhalle wird immer teurer

Bonn (dpa/lnw) - Die Sanierung der Beethovenhalle in Bonn wird immer teurer. Die aktuelle Kostenprognose belaufe sich auf knapp 94 Millionen Euro, teilte die Stadt am Dienstag mit. In einer Hochrechnung aus dem Juni hatte man noch rund 84 Millionen Euro veranschlagt, im Februar 79 Millionen Euro.

Gründe für die erneute Kostensteigerung sind den Angaben zufolge vor allem «Mehrmengen bei den Rohbauarbeiten, Rückbaumaßnahmen, die Ertüchtigung des Dachraums im Großen Saal und die Betonsanierung». Mit Asbest verkleidete Lüftungskanäle hätten aufwendiger saniert werden müssen, weil ein günstigeres Standardverfahren nicht möglich gewesen sei. Auch habe sich die Betonqualität an vielen Stellen als nicht ausreichend herausgestellt. Daher müssten zahlreiche Wände und Decken saniert werden. Die Mehrkosten können nach Stadtangaben aber von einer steigenden Spendenbereitschaft und eingeworbenen Fördermitteln «zumindest teilweise kompensiert» werden.

Der Umbau der 1959 eröffneten Konzerthalle soll das Gebäude als Spielstätte für Konzerte und als Multifunktionshalle erhalten. Die Inbetriebnahme ist für 2020 geplant.