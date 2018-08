Attendorn (dpa/lnw) - In einer Fabrik für Autoteile in Attendorn (Kreis Olpe) ist in der Nacht zum Samstag Säure ausgelaufen. Fünf Menschen wurden zur Beobachtung in ein Krankenhaus gebracht, wie die Feuerwehr mitteilte. Die Säure war vermutlich aufgrund eines technischen Defekts während Reinigungsarbeiten ausgetreten und hatte sich auf dem Hallenboden verteilt. Beim Eintreffen der rund 135 Einsatzkräfte hatten alle Mitarbeiter das Gebäude bereits verlassen. Mit einem Bindemittel wurde die Säure abgestreut und entsorgt. Nach mehreren Messungen gab die Feuerwehr am Morgen Entwarnung.