Säure bei Polizei abgegeben: Wachraum für Stunden gesperrt

Recklinghausen (dpa/lnw) - Eine Wache der Recklinghäuser Polizei ist am Donnerstagnachmittag für Stunden gesperrt worden, weil ein Apothekenmitarbeiter ein Kästchen mit einer explosiven Chemikalie abgegeben hatte. Spezialisten des Landeskriminalamtes hätten die Chemikalie Pikrinsäure am frühen Abend mit Wasser übergossen und so unschädlich gemacht, sagte eine Polizeisprecherin.

Pikrinsäure wird etwa in Apotheken zur Erkennung anderer Substanzen unter dem Mikroskop benutzt, wenn etwa Medikamente hergestellt werden. Die Substanz kann im trockenen Zustand bei Schlag oder Reibung mit erheblicher Sprengwirkung explodieren. Die Menge in dem Behälter sei aber mit 40 Gramm gering gewesen, sagte die Polizeisprecherin. Ob Schritte gegen die Apotheke eingeleitet werden, müsse noch geprüft werden.