Säugling verscheucht Einbrecher

Euskirchen (dpa/lnw) - Ein zehn Monate alter Säugling hat in Euskirchen vermutlich einen Einbruch verhindert. Am Samstagabend versuchten Einbrecher laut einer Polizeimeldung durch ein gekipptes Schlafzimmerfenster in die Erdgeschosswohnung einer 22 Jahre alten Mutter einzusteigen. Dabei stießen sie einen Eimer um und rissen so den kleinen Sohn der Frau aus dem Schlaf. Der fing sofort an zu weinen und verschreckte vermutlich die Einbrecher. Diese konnten laut Polizei unerkannt flüchten.