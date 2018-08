Säugling gequält und ermordet: Prozess gegen Eltern beginnt

Mönchengladbach (dpa/lnw) - Der Vater soll seinen kleinen Sohn immer wieder gequält und dann ermordet haben. Ab heute muss sich der 30-Jährige in Mönchengladbach vor Gericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Deutschen Mord an dem nur wenige Wochen alten Säugling vor und Misshandlung von Schutzbefohlenen. Die 30-jährige Mutter ist angeklagt, weil sie nicht eingegriffen und den Tod ihres Kindes billigend in Kauf genommen habe. Sie steht wegen Totschlags durch Unterlassen in Tateinheit mit Misshandlung von Schutzbefohlenen vor Gericht.

Die Anklage wirft dem Mann vor, den Jungen in der Nacht zum 1. Februar 2018 ermordet zu haben, um die vorherigen schweren Misshandlungen zu vertuschen: Dazu habe er den kleinen Jungen in eine auf der Couch liegende Decke gedrückt, bis das Kind aufgehört habe zu atmen. Der Junge starb den Angaben nach an einer Kombination aus erheblichem Blutverlust in der Bauchhöhle und dem Erstickungsgeschehen. Daneben seien bei dem Kind Rippenbrüche, Einblutungen an der Leber und Risse am Darm festgestellt worden.