Kerpen (dpa/lnw) - Bei einem Einsatz mit massiven Kräften im Hambacher Wald hat die Polizei am Freitag eine Sprengvorrichtung gefunden. Sie befand sich nach Angaben eines Polizeisprechers in der Nähe von Baumhäusern, in denen Umweltaktivisten den Wald besetzt halten. Die Vorrichtung sollte entschärft werden. Aufforderungen der Polizei per Lautsprecher, den Gefahrenbereich zu verlassen, kamen die Menschen in den Baumhäusern zunächst nicht nach.

Der Energiekonzern RWE hatte am Morgen unter massivem Polizeischutz ein als Barrikade einbetoniertes Schrottauto aus dem Hambacher Wald geholt. Die Polizei schützte die Arbeiter unter Einsatz von mehreren Hundertschaften und einem Hubschrauber. Das Auto war nach Polizeiangaben von Unbekannten als Barrikade auf einem Rettungsweg in den Boden eingelassen und einbetoniert worden. Ein zweiter Schrottwagen wurde am Nachmittag gefunden. Darin saß der Polizei zufolge ein Mensch. Ob dieser sich festgekettet hatte, war zunächst unklar.

Das massive Aufgebot bei der Räumaktion begründete eine Polizeisprecherin mit einem kürzlichen Angriff auf Beamte am Hambacher Wald. Polizisten seien von Vermummten mit Steinen, Feuerwerkskörpern und Molotowcocktails attackiert worden. «Aufgrund der Tatsache, dass wir mit Pyrotechnik beschossen wurden, müssen wir damit rechnen, dass wir angegriffen werden könnten», sagte die Sprecherin.

RWE will im Herbst im Hambacher Wald am dortigen Tagebau roden. Die Polizei bereitet sich mit einem Großeinsatz darauf vor.