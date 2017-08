Erkelenz. Der RWE-Energiekonzern hebt eine Drosselung der Leistung in einem seiner Kraftwerke im Braunkohlerevier nach dortigen Blockaden von Umweltaktivisten wieder auf. Man habe beschlossen, die reduzierte Leistung im Kraftwerk Neurath sofort wieder auf Normalniveau anzuheben, sagte ein RWE-Sprecher der Deutschen Presse-Agentur am Samstagmittag.

Am Freitag hatten Braunkohlegegner im rheinischen Revier mehrfach Gleise auf der Strecke der Nord-Süd-Bahn für den Kohletransport besetzt. RWE reagierte mit der Senkung der Leistung in vier von sieben Blöcken in Neurath. Laut Sprecher sind alle Kraftwerke des Konzerns ausreichend mit Kohle versorgt. dpa