RW Essen schlägt Wuppertal 5:1: Dämpfer für Viktoria Köln

Düsseldorf (dpa/lnw) - Rot-Weiss Essen ist im ersten Saison-Heimspiel der Fußball-Regionalliga West ein deutlicher Sieg gelungen. Am Sonntag bezwang die Mannschaft von Trainer Karsten Neitzel den Wuppertaler SV mit 5:1. Im Duell der beiden ehemaligen Bundesligisten erzielten Florian Bichler (2), Daniel Heber, Kai Pröger und Marcel Platzek vor 11 077 Zuschauern die Tore für RWE. Für Wuppertal traf Gino Windmüller erst in der Schlussphase. Am ersten Spieltag hatten die Essener gegen den SV Rödinghausen mit 1:2 verloren.

Viktoria Köln kassierte am zweiten Saisonspieltag den ersten Dämpfer. Ohne ihren Spielgestalter Mike Wunderlich, der wegen einer Fußverletzung vermutlich für mehrere Wochen ausfällt, musste sich die Mannschaft von Trainer Patrick Glöckner am Samstag nach einer 2:0-Führung gegen Borussia Dortmund II mit einem 2:2 zufrieden geben. Der für den BVB eingewechselte Dominik Wanner benötigte für zwei Treffer nur wenige Minuten (58./60.).

RW Oberhausen ist nach zwei Spieltagen als einzige Mannschaft ohne Gegentor. RWO konnte am Samstag mit dem 2:0 gegen Borussia Mönchengladbach II den zweiten Sieg einfahren und die Tabellenführung erobern. Die Maximalausbeute von sechs Punkten holte zudem Rödinghausen. Der westfälische Verein setzte sich 2:1 beim SV Lippstadt durch. Abgeschlossen wird der Spieltag am Montag (20.15 Uhr/Sport1) mit der Partie Alemannia Aachen - SG Wattenscheid.

Die ersten Regionalliga-Siege ihrer Vereinsgeschichte verbuchten die Aufsteiger TV Herkenrath (4:0 gegen 1. FC Kaan-Marienborn) und der SV Straelen (1:0 gegen SC Wiedenbrück). Der Bonner SC bezwang den Nachwuchs des 1. FC Köln 2:1, der SC Verl besiegte Fortuna Düsseldorf II mit 3:1.