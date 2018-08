RW Essen bleibt Tabellenführer - Aachen holt ersten Sieg

Düsseldorf (dpa/lnw) - Rot-Weiss Essen hat sich in der Fußball-Regionalliga West an der Tabellenspitze behauptet. Am Sonntag bezwang die Mannschaft von Trainer Karsten Neitzel Aufsteiger TV Herkenrath mit 2:0 und feierte am fünften Spieltag den vierten Sieg in Serie. Florian Bichler und Enzo Wirtz waren für RWE erfolgreich.

Im Duell der Verfolger setzte sich Viktoria Köln mit 2:0 gegen Rot-Weiß Oberhausen durch. Patrick Koronkiewicz und Dimitrios Popovits trafen am Samstag für die Viktoria, die weiterhin in der Liga ohne Saisonniederlage ist und auf Rang drei kletterte. Für den Tabellenzweiten RWO war es die erste Saisonpleite. Der SV Rödinghausen auf dem vierten Platz spielte 0:0 gegen Borussia Mönchengladbach II.

Viktoria Köln (8 Punkte) kann mit einem Sieg im Nachholspiel gegen die SG Wattenscheid am Dienstag (19.30 Uhr) den Rückstand zu Spitzenreiter Essen (12) verringern. Auch Oberhausen (9) will im Nachholspiel am Mittwoch (19.00 Uhr) gegen Borussia Dortmund II ebenso Boden gutmachen, wie Rödinghausen (8) am Mittwoch (18.00 Uhr) beim SV Straelen.

Den ersten Saisonsieg holte der ehemalige Bundesligist Alemannia Aachen per 1:0 im Duell mit Fortuna Düsseldorf II. «Uns ist ein Stein vom Herzen gefallen», kommentierte Alemannia-Trainer Fuat Kilic den Sieg, den der eingewechselte Vincent Boesen mit seinem Treffer in der 88. Minute perfekt machte. Aufsteiger 1. FC Kaan-Marienborn sicherte sich beim 0:0 gegen den SC Verl seinen dritten Punkt. Die SG Wattenscheid besiegte den Bonner SC 1:0.