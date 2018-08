Wuppertal (dpa/lnw) - Etwa 40 Pferde sind in kleinen Gruppen nachts durch den Wuppertaler Ortsteil Ronsdorf gelaufen. Die Tiere waren aus einem Pferdestall ausgebrochen, teilte die Polizei am Freitag mit. Dank zahlreicher Helfer sei es letztlich gelungen, die Pferde einzufangen und in ihren Reitstall zurückzubringen. Der Polizeieinsatz dauerte rund zweieinhalb Stunden.

Links zum Thema Herde ausgebüxt: 40 Pferde in Wuppertal-Ronsdorf unterwegs