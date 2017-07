Düsseldorf. In NRW werden fast eine Million Eier aus niederländischer Produktion zurückgerufen, die mit einem Biozid belastet sein sollen. Das berichtet der WDR. Demnach tragen die betroffenen Eier den Stempelaufdruck 1-NL 4128604 oder 1-NL 4286001. Die Legedaten liegen im Zeitraum vom 9. bis 21. Juli 2017. Noch sei unklar, über welche Supermärkte die betroffenen Lebensmittel vertrieben wurden.

Laut dem Bericht soll in den Lege-Betrieben der Stoff Fipronzil eingesetzt worden sein - ein Mittel zur Bekämpfung von Parasiten, das für Legehennen nicht zugelassen ist. In den Eiern, die nach NRW gelangten, sollen jedoch nur geringe Rückstände nachweisbar sein. Es sei davon auszugehen, dass keine Gesundheitsgefahr bestehe, so der Bericht unter Berufung auf das Bundesinstitut für Risikobewertung. red