Rückkehr zum neunjährigen Gymnasium in NRW besiegelt

Düsseldorf (dpa/lnw) - Nordrhein-Westfalen kehrt zurück zum Abitur nach neun Jahren Gymnasium (G9). Der Landtag in Düsseldorf besiegelte am Mittwoch abschließend mit den Stimmen der Regierungsfraktionen von CDU und FDP die Abkehr vom achtjährigen «Turbo-Abitur». Die Umstellung zu G9 an öffentlichen Gymnasien startet im Schuljahr 2019/20 mit den Fünft- und Sechstklässlern. Der erste reguläre G9-Jahrgang macht dann 2027 Abitur. Schüler, die derzeit ein öffentliches Gymnasium besuchen, bleiben aber im G8-Modus.

SPD, Grüne und AfD enthielten sich bei der Abstimmung über das Gesetz, obwohl auch sie die Rückkehr zu G9 gutheißen. Sie kritisierten aber, dass die Gymnasien eine einmalige Wahlmöglichkeit zwischen G8 und G9 haben.

Auch andere Bundesländer wie Niedersachsen sind inzwischen wieder zum G9 zurückgekehrt. Sogar Bayern hat die Kehrtwende beschlossen.