Rollerfahrer schwebt nach Zusammenstoß in Lebensgefahr

Gummersbach (dpa/lnw) - Ein 34 Jahre alter Rollerfahrer ist bei Gummersbach mit einem Lastwagen zusammengestoßen und lebensgefährlich verletzt worden. Der 33-jährige Lastwagenfahrer hatte den entgegenkommenden Roller am Freitagmorgen beim Linksabbiegen auf einen Autobahnzubringer übersehen, teilte die Polizei mit. Dabei kam es zum Zusammenstoß. Der 34-Jährige kam in ein Krankenhaus und schwebte in Lebensgefahr.