Rödinghausen feiert DFB-Überraschung: 3:2 gegen Dresden

Lotte (dpa) - Regionalligist SV Rödinghausen ist bei seinem Debüt im DFB-Pokal dank des Treffers von Maximilian Hippe in der Nachspielzeit der Verlängerung eine Überraschung gelungen. Im ersten Match der Vereinsgeschichte in diesem Wettbewerb besiegten die Ostwestfalen am Samstag den Zweitligisten Dynamo Dresden mit 3:2 (2:2, 2:2) nach Verlängerung.

Vor 3862 Zuschauern im Stadion des Drittligisten Lotte waren bereits im ersten Spielabschnitt Haris Duljevic (11. Minute) und Aias Aosman für Dynamo erfolgreich. Für Rödinghausen trafen Linus Meyer (20.) und Simon Engelmann (45.+1).

Dynamo-Coach Uwe Neuhaus veränderte seine Startelf nach der Niederlage in der Liga vor einer Woche in Bielefeld (1:2) auf vier Positionen und schenkte Aosman, Ioannis Nikolaou, Niklas Kreuzer sowie Sascha Horvath das Vertrauen. Die Gäste nutzten vor der Pause ihre Torchancen: Duljevic ließ sich bei einem Lauf durch die SVR-Abwehr nicht aufhalten, dann verwertete Aosman die Vorarbeit von Horvath.

Rödinghausen hielt mit Leidenschaft dagegen und wurde belohnt. Meyer und Engelmann nutzten Fehler in der Dynamo-Abwehr und trafen jeweils zum Ausgleich. Im zweiten Abschnitt und auch in der Verlängerung agierte der Außenseiter mit noch mehr Selbstbewusstsein. Das Team von Trainer Enrico Maaßen behielt lange die Spielkontrolle, war aber im Abschluss zunächst nicht präzise genug. Dann glückte dem eingewechselten Hippe aber doch noch der Siegtreffer (120.+3).