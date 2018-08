Robin Dutts «bitterste Niederlage»: Pokal-Frust in Bochum

Flensburg (dpa/lnw) - Der DFB-Pokal sollte für den VfL Bochum laut Sportchef Sebastian Schindzielorz ein «positiver Treiber durch die Saison sein». Doch nach der Blamage beim Fußball-Regionalligisten SC Weiche Flensburg ist der Frust bei den Westfalen groß. «Das haben wir alle zusammen verbockt, Trainer und Mannschaft», sagte Trainer Robin Dutt nach der 0:1 (0:1)-Erstrundenniederlage beim Viertligisten. «Das ist die bitterste Niederlage, seitdem ich in Bochum bin», stellte Dutt fest.

Die mitgereisten Anhänger hatten ihrem Unmut am Zaun des Fanblocks freien Lauf gelassen. Und auch die Spieler waren gefrustet und ratlos. «Sie haben Recht, wenn sie uns kritisieren», sagte Abwehrspieler Tim Hoogland: «Es gibt kaum Worte für so etwas, es war einfach blamabel.» VfL-Kapitän Stefano Celozzi erklärte: «Es ist immer eine Blamage, in der ersten Runde rauszufliegen, und so fühlt es sich auch an.»

In der 2. Liga war der VfL mit einer 0:2-Heimniederlage gegen den 1. FC Köln und einem 2:0-Derbysieg beim MSV Duisburg gestartet.