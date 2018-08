Rheinschifffahrt in NRW trotz Niedrigwasser ohne Probleme

Köln/Düsseldorf (dpa/lnw) - Das Niedrigwasser im Rhein wirkt sich in Nordrhein-Westfalen nicht auf die Schiffstouren aus. Lediglich die Strecke Köln-Linz wird vorübergehend bis Königswinter verkürzt, sagte eine Sprecherin der Köln-Düsseldorfer Deutsche Rheinschifffahrt AG am Mittwoch. Dadurch sollen Verspätungen vermieden werden. Die Anlegestellen in Köln und Düsseldorf werden angefahren. Auch die Weisse Flotte Düsseldorf/Duisburg habe keine Probleme. «Die Schifffahrt hier in Düsseldorf läuft ganz normal», bestätigte eine Sprecherin.

In Hessen und Rheinland-Pfalz sorgt der Pegelstand allerdings für kleinere Schwierigkeiten. Derzeit können die Fahrgastschiffe der Reederei Köln-Düsseldorfer nach eigenen Angaben 4 von 16 Anlegestellen auf der Mittelrhein-Strecke zwischen Koblenz und Rüdesheim nicht anfahren. Dort sei das Wasser nicht tief genug.