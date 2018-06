Unitymedia führt in dieser Woche in unserer Region dringende Reparaturen durch. Fernsehen, Telefon und Internet könnten stundenlang ausfallen. Diese Orte sind betroffen.

Duisburg. Unitymedia muss vom Mittwoch bis zum Freitag Reparaturarbeiten an Glasfaserkabeln im Raum Duisburg durchführen.

Ein Schiffsunfall an der Friedrich-Ebert-Brücke in Duisburg hatte die Glasfaser beschädigt. Deshalb müsse nun ein Mehrfachrohr unter der Brücke erneuert und neue Glasfaser eingezogen werden. Notrufe können in dieser Zeit ausschließlich mobil getätigt werden.

Neben Duisburg können von den Ausfällen auch Kempen, Moers, Neukirchen-Vluyn, Rheurdt, Dinslaken, Dortmund, Düsseldorf und Telgte betroffen sein. Das teilte das Unternehmen mit. In der Zeit von 8 Uhr morgens bis 6 Uhr morgens können Unitymedia Dienste zeitweise bis zu vier Stunden unterbrochen sein. red