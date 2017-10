Bonn. Wegen ABC-Alarms ist am Dienstag in Bonn ein Gymnasium vorübergehend geräumt worden. Vier Lehrer verletzten sich leicht, weil sie mit einem giftigen Stoff im Chemieraum in Kontakt kamen. Feuerwehrleute entfernten die Chemikalie. „Unsere Erkenntnis ist, dass da wohl im Fundus ein Regal eingestürzt ist und dass der Stoff dadurch freigesetzt worden ist“, sagte ein Sprecher der Bonner Feuerwehr. Es handele sich um Benzochinon. Schon am Vormittag wurden Teile der Schule wieder in Betrieb genommen. Über den Vorfall hatte zunächst der Bonner „Gerneral-Anzeiger“ berichtet. dpa