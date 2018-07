Düsseldorf/Köln. Aufgrund einer Signalstörung kommt es seit Sonntagabend zu Verspätungen und Teilausfällen im Bahnverkehr - betroffen sind die Linien RE 6 und S11. Auch im Berufsverkehr am Montagmorgen kam es zu Teilausfällen und Verspätungen, teilte die Deutsche Bahn bei Twitter mit.

Die Signalstörung trete auf der Strecke zwischen Köln und Dormagen auf. Zu Beeinträchtigungen kam es am Montagmorgen bei den betroffenen Linien aber auch zum Beispiel in Düsseldorf. Wann das Problem behoben werden kann, war am frühen Morgen laut Bahn noch unklar.

#S6 Teilausfall ab #Düsseldorf Hbf (7:30, +35) -> #Ratingen Ost (7:45) & Ratingen Ost (7:54) -> Düsseldorf Hbf (8:10). Grund: Vandalismus — DB Regio AG - NRW (@Regio_NRW) 30. Juli 2018

Die Deutsche Bahn empfahl, einzelne Verbindungen unter www.db.de vor der Abfahrt zu prüfen. red