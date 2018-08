Much (dpa/lnw) - Eine 83 Jahre alte Fahrradfahrerin ist nahe Much (Rhein-Sieg-Kreis) von einem Sportwagen erfasst und schwer verletzt worden. Wie die Polizei weiter mitteilte, rasten am Dienstagabend zwei Sportautos über eine Landstraße, als ihnen nach einer Kurve ein großer Feldhäcksler entgegenkam.

Ein 53-jähriger Fahrer wollte in letzter Sekunde ausweichen und raste mit seinem Wagen in den Straßengraben. Dabei rammte das Sportauto die Radlerin und blieb erst 200 Meter weiter stehen. Ein Rettungshubschrauber flog die schwer verletzte 83 Jahre alte Frau in ein Krankenhaus.