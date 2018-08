Räuber schlägt Pizzaboten und erbeutet mehrere Hundert Euro

Willich-Neersen (dpa/lnw) - Ein Unbekannter hat in Willich-Neersen (Kreis Viersen) einen Pizzaboten überfallen und mehrere Hundert Euro erbeutet. Der Angreifer habe sein 22-jähriges Opfer am Sonntagabend auf einem Parkplatz überrascht und ihm in den Bauch geschlagen, teilte die Polizei mit. Anschließend flüchtete der Täter mit der Beute.