Radfahrer von Straßenbahn erfasst und schwer verletzt

Düsseldorf (dpa/lnw) - Ein Radfahrer ist in Düsseldorf von einer Straßenbahn erfasst und schwer verletzt worden. Der 38-Jährige habe die von hinten kommende Bahn am Dienstag beim Überqueren eines Radweges übersehen, teilte die Polizei mit. Der Radler wurde von der Front erfasst und zu Boden geschleudert. Er kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Der Straßenbahnfahrer und weitere Unfallzeugen erlitten den Angaben zufolge einen Schock.