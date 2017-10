Lengerich. Ein Radfahrer ist am frühen Mittwochmorgen in Lengerich im Tecklenburger Land von einem Lastwagen erfasst und getötet worden. Polizei und Feuerwehr waren im Einsatz, um die Unfallstelle auf einer Landstraße zu sichern und Spuren auszuwerten, wie ein Sprecher der Polizei in Steinfurt sagte. Die Identität des Mannes war zunächst unklar. dpa