Radfahrer-Unfall löst Kettenreaktion: mehrere Verletzte

Köln (dpa/lnw) - Nach einem schweren Unfall mit einem Radfahrer in Köln haben Rettungskräfte gleich mehrere Menschen in ein Krankenhaus bringen müssen - auch zunächst Unbeteiligte. Zuerst hatte ein Autofahrer am Montagmorgen beim Rechtsabbiegen einen 51 Jahre alten Radfahrer erfasst, der unter dem Wagen eingeklemmt wurde, wie die Polizei mitteilte. Der Radfahrer kam schwer verletzt in ein Krankenhaus, ebenso der Autofahrer, der einen Schock erlitt. Auch eine erkennbar geschockte Augenzeugin wurde in eine Klinik gebracht.

Während Polizisten den Unfall aufnahmen, stürzte an der Stelle ohne Fremdeinwirkung ein weiterer Radfahrer. Man gehe davon aus, dass der Sturz des 81 Jahre alten Rentners durch einen «internistischen Notfall» ausgelöst worden sei, sagte ein Polizeisprecher - also etwa einen Kreislaufzusammenbruch. Der 81-Jährige wurde ebenfalls von einem Notarzt in eine Klinik begleitet.