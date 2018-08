Wuppertal/Velbert. Gut vier Monate nach der Gruppenvergewaltigung in Velbert beginnt vor dem Landgericht Wuppertal der Prozess gegen sechs Jugendliche. Die Angeklagten, denen die Vergewaltigung eines 13-jährigen Mädchens vorgeworfen wird, müssen sich ab dem 31. August verantworten, teilte das Landgericht am Freitag in Wuppertal mit. Für den nicht öffentlichen Prozess sind bis zum 8. Oktober acht Verhandlungstage eingeplant. Zur Tatzeit im April waren die Angeklagten 14 bis 17 Jahre alt.

Zwei von ihnen sollen das Mädchen vergewaltigt und schwer sexuell missbraucht haben. Die anderen sollen in unterschiedlichem Umfang mitgemacht haben, so sollen die Taten auf einem Handy gefilmt worden sein. Den Angeklagten drohen je nach Beteiligung mehrjährige Haftstrafen.

Die Gruppe Jugendlicher soll die 13-Jährige im April in ein Waldstück in Velbert gezerrt und missbraucht haben. Nach Ermittler-Angaben hatte eine Spaziergängerin das Mädchen aus den Händen der mindestens acht Jugendlichen gerettet. Zwei Jugendliche waren zwischenzeitlich in Bulgarien festgenommen worden. Sie sollen ausgeliefert werden.