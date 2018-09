Bielefeld (dpa/lnw) - Nach den aufsehenerregenden Leichenfunden im ostwestfälischen Hille vor knapp sechs Monaten hat am Montag in Bielefeld der Prozess gegen zwei Männer wegen dreifachen Mordes begonnen.

Der ehemalige Fremdenlegionär Jörg W. und der mitangeklagte Zeitsoldat Kevin R. sollen aus Habgier im August 2017 einen 72 Jahre alten Nachbarn sowie einen 64-jährigen Hilfsarbeiter getötet haben. Es soll ihnen laut Staatsanwaltschaft darum gegangen sein, die monatlichen Einkünfte der Opfer einzustreichen. Im Frühjahr 2018 sollen sie dann einen 30-Jährigen erschlagen haben, nachdem Jörg W. mit ihm in einen Streit um Geschäftliches geraten war.

Die drei Leichen waren im März 2018 auf zwei Höfen in Hille gefunden worden. In allen Fällen gingen der 51-jährige Jörg W. und der 24 Jahre alte Kevin R. laut Anklageschrift sehr brutal vor. So sollen die beiden Deutschen den Nachbarn die Treppe hinabgestoßen und ihn mit einem Pflasterstein traktiert haben. Am ersten Verhandlungstag am Bielefelder Landgericht soll zunächst die Anklageschrift verlesen werden.