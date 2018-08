Prostituierte aus Berlin entführt? Angeklagte schweigen

Berlin (dpa/bb) - Wegen der Entführung von Prostituieren aus Berlin stehen zwei Frauen und drei Männer vor dem Landgericht. Unter einem Vorwand sollen sie fünf Geschädigte vom Straßenstrich in der Hauptstadt in ein Auto gelockt haben. Die Prostituierten seien nach Bielefeld und in einem Fall nach Frankreich gebracht worden, um sie dort auszubeuten. Ein sechstes Opfer sei von Münster nach Bielefeld gebracht worden. Die Angeklagten haben rund sechs Monate nach ihrer Verhaftung zu Prozessbeginn am Freitag zunächst geschwiegen.

Als mutmaßliche Initiatoren gelten zwei 22- und 26-Jährige, die damals als Paar in Bielefeld gelebt haben sollen. Im November 2017 seien die aus Bulgarien stammenden Angeklagten erstmals nach Berlin gefahren, «um dort eine Frau vom Straßenstrich gegen ihren Willen nach Bielefeld zu verbringen», heißt es in der Anklage. Am nächsten Tag sei die aus Ungarn stammende Geschädigte gezwungen worden, auf dem dortigen Straßenstrich zu arbeiten und ihre Einnahmen abzugeben.

Mehrere der Angeklagten sollen im Januar 2018 erneut Prostituierte aus Berlin entführt haben. Eine Frau sei nach Frankreich gebracht worden. Von diesem Opfer habe ein 35-jähriger Angeklagter 5000 Euro verlangt, so die Anklage. Er habe die Frau eingesperrt, sie vergewaltigt und gezwungen, für ihn anschaffen zu gehen. Die mitangeklagte Partnerin des Mannes habe aufgepasst, dass die Entführte nicht flieht.

Die Anklage lautet unter anderem auf Menschenraub, Zwangsprostitution und Zuhälterei. Die Anwälte eines 25-jährigen Angeklagten kündigten an, dass sich ihr Mandant voraussichtlich zu einem späteren Zeitpunkt äußern wird. Der Prozess wird am 27. August fortgesetzt.