Presley-Brief bald im «rock'n'popmuseum» in Gronau

Gronau (dpa/lnw) - Ein handgeschriebener Brief von Elvis Presley an seinen Fan Ilse Kowalsky gehört zu den neuen Exponaten, die im Herbst 2018 im «rock'n'popmuseum» in Gronau zu sehen sein werden. Wie das zur Zeit für Renovierungsarbeiten geschlossene Museum am Montag mitteilte, stammt der Brief des King of Rock 'n' Roll aus dem Nachlass der bereits vor acht Jahren verstorbenen Kowalsky. Ende der 1960er Jahre hatte die Ahlenerin ihrem Idol ein Kuscheltier geschickt - und dieser tatsächlich geantwortet.

Kowalsky hatte das Kuscheltier nach Bad Nauheim gesendet, wo Elvis damals seinen Wehrdienst leistete. Mit schwungvoller Schrift dankte er seinem Fan und wünschte der jungen Frau ein schönes neues Jahr, wie Kowalskys Schwester berichtet, die dem Museum den Brief für die nächsten Monate zur Verfügung stellt. Damals habe ihre Schwester das Schreiben und die Freude über die Antwort des Superstars geheimgehalten - aus Angst vor der Reaktion des strengen Vaters. Insofern sei der Brief Zeugnis von den Träumen und Nöten der jungen Nachkriegsgeneration, teilte das Museum mit.

Seit November 2017 ist das Museum für umfangreiche Modernisierungsarbeiten geschlossen.