Pommes gehen in Rauch auf: Mann verschläft Feueralarm

Bottrop (dpa/lnw) - Von Müdigkeit übermannt hat ein 22-Jähriger in Bottrop einen Feueralarm verschlafen, den die Pommes in seinem Ofen ausgelöst haben. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wollte der junge Mann am Montagabend Backofenpommes machen. Er stellte demnach den Ofen an und schlief ein. Bald hätten die völlig verkohlten Pommes die ganze Wohnung eingenebelt und auch die Rauchmelder ausgelöst. Der 22-Jährige schlief einfach weiter. Die von Zeugen alarmierte Feuerwehr musste die Tür aufbrechen, um den Mann zu wecken und in Sicherheit zu bringen. Er kam mit einer Rauchvergiftung ins Krankenhaus.